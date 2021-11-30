Министр обороны Турции выразил соболезнования Закиру Гасанову и Эльчину Гулиеву

Политика 30 ноября 2021 18:37 (UTC+04:00)
Министр обороны Турции выразил соболезнования Закиру Гасанову и Эльчину Гулиеву

БАКУ / Trend / - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

Как сообщает Trend, Хулуси Акар выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате крушения военного вертолета и пожелал пострадавшим исцеления.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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