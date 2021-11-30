В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Сегодня в Азербайджане под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджана, руководителя Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось очередное заседание Координационного штаба, посвященное итогам деятельности за прошедший год и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend .

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