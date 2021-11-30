Посол Израиля выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета

БАКУ /Trend / - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением военного вертолета, сообщает во вторник Trend.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Глубоко опечалены известием о крушении вертолета Государственной пограничной службы в Хызы. Наши молитвы с семьями погибших. Желаем выздоровления раненым, выражаем соболезнования азербайджанскому народу и правительтству, желаем скорейшего выздоравления раненым", - говорится в публикации посла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)