Ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может - Эльчин Гулиев

БАКУ /Trend / - Ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшей сегодня катастрофой вертолета.

По его словам, пока конкретные причины произошедшего неизвестны.

"По предварительным данным, пилот Физули Джавадов имел большой опыт. Он участвовал в Первой Карабахской войне. Вертолет был новым, недавно были проведены ремонтные работы.

На данный момент черный ящик находится в Генпрокуратуре, будет проведено расследование и выяснена причина инцидента ", - отметил Гулиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)