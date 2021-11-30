Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

Как сообщает Trend, об этом он опубликовал в Twitter.

"Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)