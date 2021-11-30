Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета (версия 2)
БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета.
Как сообщает Trend, об этом он опубликовал в Twitter.
"Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.
Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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