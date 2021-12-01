В Азербайджане проведены тактические учения минометных и артиллерийских подразделений с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДEО) (версия 2)

БАКУ /Trend / - В соответствии с "Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" проведены тактические учения минометных и артиллерийских подразделений с боевой стрельбой с артиллерийскими, реактивными, минометными и противотанковыми батареями Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, сообщает Trend со ссылкой на минообороны.

Тактические учения, проводимые в непосредственной близости от боевых условий, были ориентированы на слаженность действий частей и совершенствование полевых навыков, тактических и огневых маневров.

Во время учений, проводимых по теме «Действия артиллерийских частей по отражению внезапной атаки противника и восстановлению защиты до благоприятных границ», была оказана поддержка подразделениям азербайджанской армии. Вражеские цели, обнаруженные дронами и другой разведывательной техникой в самых отдаленных районах, были уничтожены.

Противотанковые батареи Отдельной Общевойсковой Армии перед практическими стрельбами выполнили соответствующие задания на компьютерах и на тренировочной базе со специальным программным обеспечением в Симуляционном центре Нахчыванского гарнизона.

В ходе учений молодой личный состав был обучен боевому опыту противотанковых частей спецназа, успешно выполнивших задачи по точному уничтожению техники противника в Отечественной войне. На виртуальном полигоне осуществлены стрельба и управление стрельбой в различных условиях без использования боеприпасов и топлива.

По окончании учений деятельность подразделений получила высокую оценку.