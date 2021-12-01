Посол США выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Посол США Эрл Литценбергер выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы, передает в среду Trend.

«Выражаю соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета, разделяю их скорбь», - говорится в публикации посла в Twitter.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)