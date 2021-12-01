Каждый из погибших в крушении вертолета, достигнув вершины шехидства, возвысил нашу Родину - Эльчин Гулиев (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:33)

БАКУ / Trend / - Мы потеряли наших союзников. Каждый из погибших в крушении вертолета, достигнув вершины шехидства, возвысил нашу Родину.

Об этом сказал начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев на церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в крушении вертолета, передает Trend.

"Выражаю соболезнования родственникам шехидов от имени всего личного состава ГПС. То, что сделали шехиды, будет передаваться будушим поколениям", - сказал он.

Отметим, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 человек, ранения получили два человека.

Имена 14 погибших военных:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

​​​​​​​- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

​​​​​​​- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)