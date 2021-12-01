Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:00)

БАКУ / Trend /- Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии.

Как сообщает Trend, об этом заявил полковник-лейтенант Эмиль Джафаров, который был ранен в результате крушения вертолета.

Он сказал, что инцидент произошел мгновенно.

"При заходе на посадку вертолет разбился. Я сидел в пассажирской кабине. Подробностей инцидента не помню. Каких-либо неисправностей с вертолетом мы не заметили. На данный момент у меня перелом ноги и левой руки. В целом, я в порядке", - заявил Эмиль Джафаров.

Капитан Рамин Адилов сказал, что постороннего вмешательства не было.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)