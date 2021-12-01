Институт наследия Маршалла США отправил в Азербайджан еще 8 собак-миноискателей (ФОТО) версия 2

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БАКУ / Trend / - Институт наследия Маршалла США отправил в Азербайджан еще 8 собак-миноискателей.

Как сообщает Trend, 6 отправленных собак были приобретены АНАМА, остальные 2 - при финансовой поддержке Института наследия Маршалла.

Собаки-миноискатели прошли обучение со своим проводником в Горадизском региональном центре агентства, затем были привлечены к операциям на освобожденные от оккупации территории.

В операциях по разминированию отдается предпочтение немецким овчаркам и бельгийским овчаркам малинуа. Дрессировку начинают с 3 месяцев. К 18 месяцам они приобретают навыки обнаружения различных типов взрывчатых устройств.

Отметим, что доставка собак в Азербайджан поэтапно осуществляется компанией Silk Way West Airlines.

В рамках сотрудничества с ANAMA с 2005 года Институт наследия Маршалла оказывает поддержку агентству. В конкурсе “Разминирование и спасение человеческих жизней”, проводимом Институтом наследия Маршалла, в разные годы были выбраны победителями 3 собаки-миноискатели ANAMA.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)