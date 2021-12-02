Азербайджанский народ всегда призывает к миру – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ всегда призывает к миру.

Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» в Баку, сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

«Своей внешней политикой под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан транслирует послания о мире. Для мирного решения конфликта в регионе прилагались длительные усилия», - сказал Гаджиев.

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