Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.

Об этом сказал в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» в Баку, сообщает Trend.

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