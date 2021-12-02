Ссылки на армянские СМИ следует свести к минимуму - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Необходимо свести к минимуму ссылки на армянские СМИ, в которых распространяется довольно много ложной информации.

Об этом сказал в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры», сообщает Trend.

По его словам, распространение армянскими СМИ ложной информации связано с процессами, происходящими в Армении.

"Подобная информация распространяется в Армении для внутреннего потребления", - сказал Гаджиев.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)