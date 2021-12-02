Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ / Trend / - В рамках участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Болгарии Светлана Стоева, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

На встрече главы МИД выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией, а также отметили потенциал для развития сотрудничества между двумя странами в политической, энергетической, культурной и других сферах.

Главы МИД обменялись мнениями по поводу празднования в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений.

В ходе встречи была подчеркнута важность Южного газового коридора для Европы с точки зрения диверсикации энергересурсов и энергетической безопасности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Главы МИД также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)