Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Болгарии (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ / Trend / - В рамках участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Болгарии Светлана Стоева, сообщает Trend со ссылкой на МИД.
На встрече главы МИД выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией, а также отметили потенциал для развития сотрудничества между двумя странами в политической, энергетической, культурной и других сферах.
Главы МИД обменялись мнениями по поводу празднования в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений.
В ходе встречи была подчеркнута важность Южного газового коридора для Европы с точки зрения диверсикации энергересурсов и энергетической безопасности.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Главы МИД также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)