Состоялось подписание Протокола седьмого заседания Совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии (ФОТО)(версия 2)

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БАКУ / Trend / - Состоялось подписание Протокола седьмого заседания Совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии, сообщает Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности Азербайджана.

Делегация Совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии во главе с сопредседателем, министром оборонного производства Пакистана Зобаидой Джалал Хан с 29 ноября по 3 декабря находится с визитом в Азербайджане в связи с 7-м заседанием Совместной азербайджано-пакистанской комиссии.

Члены делегации во главе с сопредседателем посетили Аллею почета и возложили венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Затем гости с глубоким уважением почтили светлую память шехидов Азербайджана.

Сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев и сопредседатель Пакистана поприветствовали полномочных участников и других гостей из Пакистана.

Гулиев рассказал о связях между двумя странами, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и которые продолжает достойный наследник великого лидера Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мадат Гулиев выразил признательность Пакистану за его постоянную поддержку и братскую позицию в отношении справедливой позиции Азербайджана в период 44-дневной Отечественной войны и подчеркнул, что азербайджанский народ высоко ценит это.

В рамках заседания были обсуждены дальнейшие перспективы расширения экономического сотрудничества между двумя странами, увеличение объема торгового оборота. Состоялся обмен мнениями по банковскому делу, энергетике, оборонной промышленности, транспорту.

Выразив благодарность министру за искреннюю встречу и гостеприимство, госпожа Зобаида Джалал Хан подчеркнула, что братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном будут вечными и устойчивыми. Она выразила удовлетворение визитом и сказала, что 7-е заседание Совместной азербайджано-пакистанской комиссии по сотрудничеству укрепит связи.

В завершение мероприятия состоялась официальная церемония подписания Протокола 7-го заседания Межправительственной комиссии.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)