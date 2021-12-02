Азербайджан предложил ОБСЕ меры по сотрудничеству в поствоенный период и все еще ожидает ответа - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил ОБСЕ меры по сотрудничеству в поствоенный период и все еще ожидает ответа.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

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