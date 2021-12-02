Азербайджан предложил ОБСЕ меры по сотрудничеству в поствоенный период и все еще ожидает ответа - Джейхун Байрамов (Версия 2)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 19:08

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил ОБСЕ меры по сотрудничеству в поствоенный период и все еще ожидает ответа.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что ОБСЕ может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий.

"Мы выдвинули предложение ОБСЕ по сотрудничеству в этом вопросе и все еще ожидаем ответа. Завершение конфликта предоставляет огромную возможность для Азербайджана и Армении развить добрососедские отношения на основе взаимоуважения, в том числе к территориальной целостности друг друга", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Азербайджан неоднократно выражал готовность к такому развитию событий и предпринимал ряд односторонних шагов в данном направлении, однако Армения все еще не идет навстречу.

"В этом контексте продолжающиеся нарушения договоренностей в рамках трехстороннего заявления со стороны Армении вызывают серьезное беспокойство", - отметил Байрамов.