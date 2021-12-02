Встреча глав Азербайджана, России и Армении в Сочи - огромный шаг вперед - Джейхун Байрамов (Версия 2)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 19:05

БАКУ /Trend/ - Встреча глав Азербайджана, России и Армении в Сочи - огромный шаг вперед.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что благодаря завершению Карабахского конфликта впервые за почти 30 лет установление мира между Азербайджаном и Арменией стало возможным.

"Главы трех государств определили дальнейшие шаги постконфликтой нормализации в регионе. Создание до конца этого года двусторонней азербайджано-армянской комиссии по делимитации и демаркации границы очень важно в этом плане", - отметил Байрамов.

Он подчеркнул, Азербайджан ожидает, что эта договоренность будет выполнена без задержек и сыграет свою роль в превращении Южного Кавказа в более мирный и предсказуемый регион.

"На данном этапе необходимы меры международного сообщества, чтобы поддержать установление долгосрочного мира в регионе. Лучшее, что международное сообщество сейчас может сделать - это принять созданную в регионе новую реальность. В этом плане мы призываем наших коллег здраво оценить и рассмотреть новые возможности сотрудничества с регионом", - подытожил Байрамов.