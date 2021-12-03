Открытие Зангезурского коридора является одним из важнейших вопросов - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора - один из важнейших вопросов.

Об этом сказал в пятницу премьер-министр Азербайджана Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Премьер отметил, что Азербайджан после победы в Отечественной войне уверенно смотрит в будущее.

"Открытие транспортных коридоров в регионе отвечает интересам Азербайджана", - подчеркнул Асадов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)