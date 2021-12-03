В Азербайджане прошли испытания турецкого учебно-тренировочного самолета Hürkuş (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прошли испытания турецкого учебно-тренировочного самолета Hürkuş.

Как передает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Отметим, что Hürkuş также будет использоваться в армиях стран НАТО.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)