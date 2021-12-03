В Баку проведен учебный курс НАТО

Политика 3 декабря 2021 17:02 (UTC+04:00)
В Баку проведен учебный курс НАТО

БАКУ /Trend/ - В рамках утвержденной министерством обороны Азербайджана Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2021 год в Военной академии Вооруженных сил мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) провела курс «Военные связи с общественностью», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Для слушателей курсов были организованы брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены групповые задания.

В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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