В Баку проведен учебный курс НАТО

БАКУ /Trend/ - В рамках утвержденной министерством обороны Азербайджана Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2021 год в Военной академии Вооруженных сил мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) провела курс «Военные связи с общественностью», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Для слушателей курсов были организованы брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены групповые задания.

В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)