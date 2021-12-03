Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ОБСЕ по свободе медиа (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - В рамках участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с представителем ОБСЕ по свободе медиа Терезой Рибейро, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Министр проинформировал Терезу Рибейро о работе, проводимой в Азербайджане по свободе медиа.

На встрече состоялся обмен мнениями о необходимости выполнения в рамках Устава ОБСЕ своих обязанностей всеми государствами-участниками.

Байрамов проинформировал противоположную сторону о существующей ситуации в регионе, шагах, предпринимаемых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросах, связанных с выполнением подписанного трехстороннего заявления.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)