Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные тренировочные полеты в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend / - В Баку в демонстрационных целях доставлены два учебных самолета “Hürkuş” производства турецкой компании "TUSAŞ", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

3 декабря в День высокопоставленных наблюдателей в Н-ской воинской части ВВС были выполнены показательные полеты военных самолетов “Hürkuş”.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчи, военный атташе генерал-майор Закария Ялчин и другие.

Был представлен брифинг о тактико-технических характеристиках и принципе работы учебного самолета “Hürkuş”. Затем военные летчики братских стран выполнили совместные показательные полеты в воздушном пространстве нашей страны.

Генерал-лейтенант Р.Таиров высоко оценил подготовку пилотов и пожелал им успехов на службе.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)