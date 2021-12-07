Представители медиа Азербайджана и Грузии оценили перспективы создания Кавказской платформы мира - Baku Network и Georgian Times подписали партнерское соглашение (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, Грузия и другие страны региона могут совместно возродить и объединить Кавказ. Ситуация, сложившаяся в регионе после завершения Карабахского конфликта, открывает возможности для нормализации политического диалога и развития экономического сотрудничества между всеми странами региона.

Представители азербайджанских и грузинских медиа обсудили перспективы создания Кавказской платформы мира, позволяющей снять противоречия в отношениях между обществами стран региона.

Директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде и Президент медиахолдинга Georgian Times Малхаз Гулашвили подписали партнерское соглашение о сотрудничестве с целью создания Кавказской платформы мира на уровне медиа и экспертных кругов. В мероприятии также принимал участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.