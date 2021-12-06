Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий (версия 2)

Политика 6 декабря 2021 13:37 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике награждаются следующие лица:

орденом «Эмек» 3-й степени

Абасбейли Сируз Гусейн оглу

медалью «Терегги»

Аббасов Джамиль Салман оглу

Агаев Вагиф Шамиль оглу

Асланов Мубариз Сары оглу

Ахадов Ильхам Джанкиши оглу

Ахмедов Сулейман Расул оглу

Алекберов Эльчин Магеррам оглу

Алескеров Фаиг Муса оглу

Алиев Назим Иса оглу

Алиева Людмила Глебовна

Ибрагимов Керем Муса оглу

Гаджиалибеков Руфат Джахангир оглу

Гулуев Мушфиг Баладжан оглу

Гурбанов Галиб Ислам оглу

Мамедов Эйнуллах Баледе оглу

Масимов Эмиль Адиль оглу

Наджафов Гасан-Гулу Гусейн-Гулу оглу

Раджабов Азад Мамед оглу

Рзаев Атеш Рахиб оглу.

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