Награждена группа сотрудников Счетной палаты Азербайджана - Распоряжение (версия 2)

Политика 6 декабря 2021 14:11 (UTC+04:00)
Награждена группа сотрудников Счетной палаты Азербайджана - Распоряжение (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Счетной палаты Азербайджана.

Согласно распоряжению, за заслуги в деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в связи с 20-летием создания Палаты награждаются следующие лица:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Гюльмамедов Вугар Тапдыг оглу

медалью «Терегги»

Гумбатов Гудрет Мухаммед оглу

Сафаров Фаган Шайыб оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Аталыев Эльгюн Явер оглу

Алиева Нахида Азер гызы

Гасанов Афган Фамиль оглу

Гасанова Лала Эйваз гызы

Мамед Заде Сеймур Малик оглу

Муршудов Урфет Исах оглу

Пашаев Фариз Вагиф оглу

Велиев Заур Тейюб оглу.

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