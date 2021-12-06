В Азербайджане осудили чиновников-коррупционеров (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ / Trend / - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Абшеронского территориального отдела Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Анара Поладова, сотрудников отдела Сабухи Рзаева и Афига Ибаева, обвиняемых в получении взяток.

Как сообщает Trend, приговор был зачитан на заседании суда под председательством судьи Али Мамедова.

Согласно приговору, Анар Поладов и Сабухи Рзаев, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, были приговорены к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Афиг Ибаев, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, был приговорен к 8 годам лишения свободы.

По официальной информации, Анар Поладов и бывший главный советник этого отдела Сабухи Рзаев были задержаны при получении взятки.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)