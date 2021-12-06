Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Губа (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в Губинский район.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Губа, и возложили к нему цветы.