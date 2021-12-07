Стартовал учебный курс с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильной тренинговой группы НАТО (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В рамках программы Сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2021 год, 6 декабря в Н-ской войсковой части стартовал учебный курс на тему «Воздушные операции» с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильной тренинговой группы Командования объединенных военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"На курсах проводится инструктаж по вопросам организации действий подразделений ВВС в соответствии со стандартами Концепции Оперативных Возможностей (КОВ), обеспечения охраны, мер безопасности и т.д. Курсы продлятся до 9 декабря", - говорится в сообщении ведомства.
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