БАКУ /Trend/ - На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

«7 декабря, около 16:00, на служебной территории пограничной заставы "Гёйтепе" близ села Дашкенд Ярдымлинского района Азербайджана пограничный наряд заметил двух неизвестных, пытавшихся нарушить госграницу и проникнуть на азербайджанскую территорию. Пограничники открыли предупредительный огонь в воздух. Однако нарушители границы открыли огонь по пограничному наряду, бросили два свертка и пытались скрыться с места происшествия. В соответствии с требованиями закона Азербайджана "О государственной границе" пограничный наряд применил оружие против нарушителей и обезвредил одного из них. В настоящее время принимаются меры по установлению его личности. Ведется поиск другого нарушителя границы. В двух свертках на месте происшествия было обнаружено 4 270 пачек сигарет Marlboro, Kent и More. Иранская сторона проинформирована о случившемся. Руководящие офицеры Государственной пограничной службы командированы на место происшествия», - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)