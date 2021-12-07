Распространяемая в армянских СМИ информация является необоснованной и ложной - минобороны Азербайджана

БАКУ / Trend / - Распространяемая в армянских СМИ информация об убийстве на территории Азербайджана члена незаконного армянского вооруженного формирования Гора Мартиросяна в результате якобы обстрела подразделениями азербайджанской армии, является необоснованной и ложной, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

"Заявляем, что распространение такого рода информации является попыткой скрыть очередное преступление со смертельным исходом, которое произошло на противоположной стороне вечером 5 декабря", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)