Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало заявление министерства иностранных дел Армении (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опуб в 19:32)

БАКУ / Trend / - Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало заявление министерства иностранных дел Армении 7 декабря 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

"Заявление МИД Армении о якобы несоответствии мнений, высказанных Президентом Азербайджана в ходе встречи с жителями Губинского района, с подписанным трехсторонним заявлением и возникновением угрозы территориальной целостности Армении, является попыткой армянской стороны уйти от выполнения своих обязательств, созданием необоснованных фобий у своего населения и отвлечением внимания международной общественности от данного вопроса.

Азербайджан неоднократно подчеркивал важность выполнения совместных заявлений, подписанных лидерами трех стран. В этом направлении были предприняты конкретные шаги. Однако Армения более года не выполняет свои обязательства под разными предлогами, а также препятствует обеспечению мира и безопасности в регионе. Армения, которая до сих пор не отказывается от необоснованных претензий к Карабахскому региону Азербайджана, демонстрирует реваншизм, не отвечает на шаги Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами.

Рекомендуем МИД Армении, которая около 30 лет незаконно оккупировала территории Азербайджана и игнорирует призывы международной общественности, вместо того, чтобы обращаться к международному сообществу, внимательно прочитать заявления, подписанные лидерами трех стран, и приступить к выполнению своих обязательств согласно документам", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)