Международный суд в Гааге обеспечил ходатайство Азербайджана (версия 2)

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БАКУ / Trend / - 7 декабря 2021 года Международный суд в Гааге обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны физических лиц и организаций, действующих на территории Армении и нацеленных на азербайджанцев, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Суд справедливо обязал армянскую сторону принять срочные меры для предотвращения нарушения прав человека в отношении азербайджанцев. Решение было принято после судебных слушаний 14-19 октября 2021 года.

"Азербайджан приветствует решение Международного суда против Армении и призывает армянскую сторону немедленно выполнить решение суда.

Что касается требуемых со стороны Армении временных мер, то следует подчеркнуть, что суд отклонил поданные армянской стороной ходатайства о немедленном освобождении лиц армянского происхождения, а также о немедленном закрытии Парка военных трофеев в Баку.

Азербайджан будет соблюдать меры, принятые судом в связи с предотвращением расовой дискриминации. Азербайджан привержен своим обязательствам по международным конвенциям.

Азербайджан будет продолжать защищать права всех своих граждан в рамках международного права и требовать, чтобы Армения понесла ответственность за нарушения международного права", - говорится в сообщении МИД.