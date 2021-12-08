МИД распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства Азербайджана в ОИС (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства страны в Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В заявлении говорится, что в 2021 году исполняется 30 лет членству Азербайджана в ОИС.

«Развитие отношений с ОИС и расширение ценного сотрудничества с организацией - в числе приоритетов внешней политики Азербайджана, и на протяжении последних 30 лет наша страна постоянно предпринимала шаги в этом направлении. Азербайджан, избранный полноправным членом ОИС на саммите Конференции исламского сотрудничества 8 декабря 1991 года, стал первой страной среди постсоветских республик, вступившей в ряды организации. В течение этих лет Азербайджан, являясь активным членом ОИС и ИСЕСКО, стал инициатором создания новых организаций, служащих укреплению исламской солидарности - Форума молодежи ОИС и Ассоциации журналистов. В 2006 году Азербайджан принял 33-ю конференцию министров иностранных дел ОИС, а в 2010 году – 35-е заседание Совета директоров Исламского банка развития. Президент Азербайджана объявил 2017-й Годом исламской солидарности, и тогда же в нашей стране прошли IV Игры исламской солидарности», - говорится в заявлении.

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