МИД распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства Азербайджана в ОИС (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства страны в Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В заявлении говорится, что в 2021 году исполняется 30 лет членству Азербайджана в ОИС.

«Развитие отношений с ОИС и расширение ценного сотрудничества с организацией - в числе приоритетов внешней политики Азербайджана, и на протяжении последних 30 лет наша страна постоянно предпринимала шаги в этом направлении. Азербайджан, избранный полноправным членом ОИС на саммите Конференции исламского сотрудничества 8 декабря 1991 года, стал первой страной среди постсоветских республик, вступившей в ряды организации. В течение этих лет Азербайджан, являясь активным членом ОИС и ИСЕСКО, стал инициатором создания новых организаций, служащих укреплению исламской солидарности - Форума молодежи ОИС и Ассоциации журналистов. В 2006 году Азербайджан принял 33-ю конференцию министров иностранных дел ОИС, а в 2010 году – 35-е заседание Совета директоров Исламского банка развития. Президент Азербайджана объявил 2017-й Годом исламской солидарности, и тогда же в нашей стране прошли IV Игры исламской солидарности», - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что Азербайджан высоко оценивает поддержку ОИС, оказанную по вопросу уже оставшегося в прошлом армяно-азербайджанского конфликта.

«В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан положил конец армянской оккупации, длившейся около 30 лет, восстановил свою территориальную целостность, выполнив известные резолюции СБ ООН и многочисленные резолюции, принятые ОИС. Организация исламского сотрудничества поддержала своими заявлениями справедливую позицию Азербайджана во время 44-дневной войны. Поездка Контактной группы ОИС на освобожденные территории Азербайджана была чрезвычайно важна с точки зрения ознакомления с ситуацией в регионе, последствиями незаконной деятельности Армении на этих землях, в частности, с актами вандализма, совершенными против исламского наследия», - отмечается в заявлении.

Как подчеркивается в заявлении МИД, бесценная поддержка, которую ОИС оказала Азербайджану на основании принципов международного права, является вкладом в обеспечение прочного мира и благосостояния в регионе.

«Азербайджан в соответствии с приоритетами внешней политики, опирающимися на национальные интересы, будет и впредь прилагать усилия во имя развития многостороннего сотрудничества с ОИС на высоком уровне и благодаря совместной деятельности вносить вклад в укрепление солидарности между странами - участницами организации и в обеспечение мира на международном уровне», - говорится в заявлении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)