Армения передала минные карты территорий Азербайджана за три дня до объявления решения суда - МИД

БАКУ /Trend/ - За три дня до объявления решения суда Армения, передав минные карты остальных территорий Азербайджана, устранила необходимость в том, чтобы суд выразил свое отношение к данному вопросу.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает в среду Trend.

Новость обновляется