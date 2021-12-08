Азербайджан страдал от равного подхода к агрессору и к тому, кто подвергался агрессии – Эльнур Мамедов (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:29)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан страдал от того, что на политической арене проявлялось равное отношение к агрессору, и к тому, кто подвергался агрессии.

Об этом на брифинге в среду сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что каждый суд обладает полномочиями принять решение по жалобе в рамках конкретной конвенции.

«Поэтому Азербайджан подал в несколько международных судов жалобы против Армении в рамках различных международных конвенций», - сказал Мамедов.

Замминистра добавил, что первым судом, в который обратился Азербайджан, был Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и жалоба была подана на основании Европейской конвенции по правам человека 1950 года, к которой присоединились и Азербайджан, и Армения.

«Жалоба охватила вопросы, касающиеся первой Карабахской войны, периода оккупации, захватнической политики Армении против Азербайджана в период 44-дневной войны. Азербайджан страдал от того, что на политической арене к агрессору и к тому, кто подвергался агрессии, проявлялось равное отношение. В связи с этим в феврале этого года мы подали жалобу, которая будет рассмотрена в Евросуде в предстоящие годы», - подчеркнул Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)