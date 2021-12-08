Армения передала минные карты территорий Азербайджана за три дня до объявления решения международного суда – МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - За три дня до объявления решения международного суда Армения, передав минные карты остальных освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, устранила необходимость выражения судом отношения по данному вопросу.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает в среду Trend.

Замминистра отметил, что по окончании 44-дневной войны Азербайджан потребовал от Армении карты минных полей, чтобы облегчить процесс разминирования.

«Как и по многим другим вопросам, Армения и тут продемонстрировала непоследовательную и неискреннюю позицию. Сначала она отказалась комментировать этот вопрос, затем же заявила, что у нее нет карт минных полей. В июне-июле в обмен на карты минных полей она потребовала вернуть лиц армянского происхождения, содержавшихся в Азербайджане в связи с обвинением в совершении различных преступлений. После передачи этих карт Армения признала, что это лишь малая часть карт», - сказал Мамедов.

По его словам, об этом были проинформированы многие международные организации.

«Уже во время рассмотрения данного вопроса в суде многие авторитетные структуры призвали Армению к выдаче карт минных полей. Суду были представлены все факты о гибели при подрыве на минах наших мирных граждан. За три дня до объявления решения суда Армения, передав минные карты остальных территорий Азербайджана, устранила необходимость в том, чтобы суд выразил свое отношение по данному вопросу», - сказал Мамедов.

Отметим, что седьмого декабря международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.

Также суд отклонил ходатайства Армении о немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения и незамедлительном закрытии Парка военных трофеев в Баку.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)