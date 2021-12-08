Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор (версия 2)

(первая версия в 12:58)

БАКУ /Trend/ - Восьмого декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Собеседники обсудили последнюю ситуацию в регионе, в том числе вопросы по выполнению трехсторонних заявлений.

«Был проведен обмен мнениями по реализации платформы сотрудничества в формате "3+3" с участием стран региона, а также по внеочередной встрече глав МИД стран ОИС, которая пройдет в Пакистане. В ходе телефонной беседы стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении МИД.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)