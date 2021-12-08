МИД Азербайджана прокомментировал претензии Еревана в связи с задержанными лицами армянского происхождения (версия 2)

(первая версия в 11:47)

БАКУ /Trend/ - Армении не удалось набрать политические очки против Азербайджана в деле о задержанных на азербайджанской территории лицах армянского происхождения.

Об этом сказал в среду на брифинге заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает Trend.

По его словам, поданное Арменией в суд ходатайство было связано с передачей Еревану лиц, совершивших преступление.

«Это неслучайно. В политической повестке Армении возвращение этих лиц - главный вопрос. В Армении утверждали, что эти лица задержаны именно потому, что они армяне. Азербайджан представил суду факты по этому вопросу. Армении не удалось набрать против Азербайджана политические очки в этом вопросе. В то же время суд требовал гуманного отношения ко всем задержанным в Азербайджане лицам армянского происхождения. Азербайджан предоставил суду факты о постоянном соблюдении принципов гуманизма», - подчеркнул Мамедов.

Отметим, что седьмого декабря международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.

Также суд отклонил ходатайства Армении о немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения и незамедлительном закрытии Парка военных трофеев в Баку.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)