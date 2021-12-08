Азербайджан открыто призвал Армению соблюдать решения и предотвращать противостояние – Эльнур Мамедов (версия 2)

(первая версия в 11:51)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан открыто призвал Армению соблюдать принятые решения и предотвращать противостояние.

Об этом сказал в среду на брифинге заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает Trend.

Замминистра напомнил, что известные резолюции СБ ООН 30 лет оставались на бумаге.

Международное правосудие порекомендовало Армении заключить мирный договор, а также начать процесс делимитации и демаркации границ.

"Международное правосудие - одно из шести основных структур. Исполнение решения Международного правосудия является принципиальным вопросом. Создается новый механизм, в связи с решениями сформирован комитет из трех судей. Если решения не выполняются, то об этом информируется председатель суда. В Армении проводится политика тюркофобии, азербайджанофобии", - подчеркнул замминистра иностранных дел.

Отметим, что седьмого декабря международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.

Также суд отклонил ходатайства Армении о немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения и незамедлительном закрытии Парка военных трофеев в Баку.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)