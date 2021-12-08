Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском районе (версия 2)

(первая версия в 16:54)

БАКУ /Trend/ - Восьмого декабря, с 14:35 до 15:30, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском районе, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зейлик Кяльбаджарского района.

Подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры с целью подавления огня с противоположной стороны.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии и в технике нет.

Ситуация полностью контролируется подразделениями азербайджанской армии», - говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)