Первое заседание платформы сотрудничества в формате 3+3 состоится в Москве
БАКУ /Trend/ - Первое заседание платформы сотрудничества в формате 3+3 для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе состоится 10 декабря в Москве, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Турции.
«Первое заседание платформы регионального сотрудничества в формате 3+3, выдвинутой Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, будет проведено 10 декабря 2021 года в Москве. Турцию на заседании, в котором примут участие замминистра иностранных дел Азербайджана, Армении, России и Ирана, представит замминистра иностранных дел, посол Седат Онал», - говорится в сообщении.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)
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