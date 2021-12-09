Президент Ильхам Алиев поздравил федерального канцлера Германии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 декабря направил поздравление федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу.

"Искренне поздравляю Вас по случаю начала деятельности в качестве Федерального Канцлера Федеративной Республики Германии и передаю Вам наилучшие пожелания.

Мы придаем особое значение развитию дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Германией. Наше плодотворное сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах - один из важных факторов, характеризующих наши межгосударственные отношения.

Верю, что связи между нашими странами, которые в следующем году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Германии", - говорится в поздравлении главы государства.