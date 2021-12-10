Исполняется год с Парада Победы в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется год с Парада Победы, проведенного в Баку в ознаменование исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщает в пятницу Trend.

Парад Победы в Баку запомнился как важное историческое событие в жизни азербайджанского народа. Он стал праздником, которого долгие годы ждал азербайджанский народ. Парад, проведенный Азербайджаном как страной-победительницей, золотыми буквами вписан в нашу героическую летопись.

Парад Победы доблестной азербайджанской армии состоялся в Баку 10 декабря 2020 года на площади Азадлыг. В нем приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Парад, в котором участвовали более 3000 человек личного состава, было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение современной военной техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, военных кораблей и катеров, а также показана часть военных трофеев, захваченных у врага, разгромленного азербайджанской армией во время Отечественной войны, продемонстрировал мощь азербайджанского государства и армии, стал олицетворением радости в связи с концом 30-летней тоски азербайджанского народа, осуществлением его заветной мечты, обеспечения территориальной целостности страны.

После Парада на территории Приморского национального парка состоялся салют в честь Победы.

(Перевод: Кямаля Сеидова)