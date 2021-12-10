Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС - Назарбаев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как передает в пятницу Trend, с этим предложением в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета выступил первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

«Сердечно приветствую налаживание отношений между Азербайджаном и Арменией. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджаном, чтобы он также стал наблюдателем в ЕАЭС. Пример Узбекистана должен стать примером», - отметил Назарбаев.