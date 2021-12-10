Необходимо решить все проблемы региона своими усилиями - важность формата "3+3"

Политика 10 декабря 2021 18:18 (UTC+04:00)
Необходимо решить все проблемы региона своими усилиями - важность формата "3+3"

БАКУ / Trend / - Сегодня в Москве проходит первое заседание платформы сотрудничества "3+3", посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Платформа по инициативе Президентов Азербайджана и Турции рассматривается как наиболее перспективный формат обсуждения вопросов региона и принятия итоговых решений. Безрезультатные переговоры в формате Минской группы за почти 30 лет конфликта были показателем того, что в политической повестке стран, не входящих в регион, в том числе США и Франции, решение карабахского конфликта стояло на последнем месте. Однако эксперты считают, что процессы, происходящие в регионе, и новые реалии свидетельствуют о том, что регион и его соседние страны находятся в центре внимания, и этот формат может дать эффективный результат в обсуждении вопросов. Хотя Грузия отказалась от участия, формат "3+3" может стать эффективной платформой для обсуждения и решения многих проблем между Тбилиси и Москвой, в том числе вопросов реинтеграции Абхазии и Цхинвали.

Как сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов, формат "3+3" имеет перспективное будущее.

"Первые комментарии в этом направлении были высказаны на Параде Победы. С такой инициативой выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Следует отметить, что наряду со странами региона, данный формат рассматривается также в контексте интересов Турции, Ирана и России. Грузия отказалась от участия. Хотя на переговорах между Эрдоганом и премьер- министром Грузии было отмечено положительное отношение Гарибашвили к данному вопросу. Затем министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил об отказе от участия в любой региональной платформе совместно с Россией", - отметил эксперт.

По его словам, платформа "3+3" является интересным подходом для сторонних наблюдателей.

"В данный момент на евразийском пространстве идет процесс диверсификации транспортных грузоперевозок. Данный проект рассматривается как продолжение концепции "Один пояс - один путь". Вопросы с Ираном уже решены. В рамках ОЭС в Ашхабаде подписано соглашение Туркменистан - Иран - Азербайджан. Вопрос транспортировки туркменского газа через Иран в Азербайджан, а в будущем и его экспорт по другим маршрутам стоит на повестке дня. Важность "3+3" возрастает в данном контексте", - отметил Гусейнов.

Политолог также заявил, что, как и в период конфликта, идет процесс возрождения Минской группы, направленной на вмешательство в вопросы.

"Встречи, состоявшиеся с участием глав МИД в Нью-Йорке и Париже также являются неотъемлемой частью этого. Однако планируемая встреча в Стокгольме не состоялась, в последнем призыве ОБСЕ указано, что стороны должны проводить встречи по мандату Минской группы. Любые другие подходы носят деструктивный характер и замедляют принятие важных шагов", - заявил Гусейнов.

Политолог Эльхан Шахиноглу также прокомментировал данный вопрос. По словам эксперта, при реализации данной платформы в регионе будут подняты вопросы стабильности, развития, участия в совместных проектах.

"Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и Турции. Так как у нее все еще есть территориальные претензии к обоим государствам. Турция выдвигает вопрос сотрудничества и партнерства. Однако возможно ли участие в совместных проектах, если Армения не откажется от территориальных претензий?! Может начаться диалог. Однако для полноценной деятельности платформы Армении необходимо предпринять определенные шаги. Армения не предпринимает никаких шагов, не выражает отношения ни к открытию коридора, ни к определению границ, ни к мирному соглашению. Учитывая все это, очевидно, что платформа пятерки и шестерки не сможет полностью реализоваться", - сказал Шахиноглу.

Политолог отметил важность Зангезурского коридора для развития региона. Однако он отметил, что работы по открытию коридора идут медленно.

"Уже год на повестке дня стоит вопрос об открытии Зангезурского коридора, однако Армения не заинтересована в данном вопросе. Там должны быть пограничные и таможенные службы. Я всегда отмечаю, что если Армения не позволяет открыть Зангезурский коридор, то мы должны будем сформировать пограничную и таможенную службу в Лачинском коридоре. К сожалению, даже после сочинского соглашения нет серьезного прогресса. В заявлении отмечалась необходимость ускорения процесса открытия, начала переговоров по определению границ. К сожалению, хотя Россия пока имеет возможности, она не оказывает никакого влияния на Армению в данном направлении", - добавил Шахиноглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанская участница &quot;Детского Евровидения&quot; раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)
Азербайджанская участница "Детского Евровидения" раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)
Эксклюзив! Ризван Садырханов о мечте Александра Градского: Мы вместе посетили Храм Господня и Стену Плача в Иерусалиме
Эксклюзив! Ризван Садырханов о мечте Александра Градского: Мы вместе посетили Храм Господня и Стену Плача в Иерусалиме
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова (ФОТО)
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Союзе композиторов Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Социум 19:06
Проект "Шах Дениз" видится нам многообещающим с коммерческой точки зрения – SOCAR Экономика 18:59
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 10-летию Пространства современного искусства YARAT (ФОТО) Общество 18:57
Законопроект "О медиа" должен рассматриваться как платформа будущего - Миршахин Агаев Общество 18:37
В законопроекте "О медиа" отражена недопустимость незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов в Азербайджане Общество 18:26
Необходимо решить все проблемы региона своими усилиями - важность формата "3+3" Политика 18:18
Порты Турции перевалили свыше 14 млн тонн грузов из Египта Турция 18:17
Порты Турции перевалили более 3 млн тонн грузов с Мальты Турция 17:55
ВБ о росте экспортно-импортных операций Азербайджана за 10 месяцев 2021 г. Экономика 17:54
На освобожденных территориях Азербайджана для предпринимателей будут установлены таможенные и налоговые льготы Политика 17:43
Порты Турции перевалили около 50 млн тонн грузов из России Турция 17:42
Ашхабад и Москва договорились об открытии логистического центра в российском порту Транспорт 17:40
К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор Политика 17:35
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:33
На освобожденных территориях Азербайджана предпринимателям будут предоставлены льготы по коммунальным услугам Политика 17:33
Порты Турции перевалили более 18 млн тонн грузов из Италии Турция 17:30
Временное соглашение о ЗСТ ЕАЭС и Ирана продлят на три года или до подписания договора Экономика 17:29
Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ почти на четверть Экономика 17:28
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане Общество 17:23
В Азербайджане газете "Республика" будет оказана финансовая помощь Общество 17:19
До скольких лет выплачиваются алименты? Консультации специалистов 17:15
Всемирный банк повысил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 1% Экономика 17:09
"Саммит за демократию" в США как пример политики "разделяй и властвуй" Политика 17:05
Агентство Азербайджана по разминированию вновь предупредило граждан о минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО) Общество 16:56
Германия согласилась принять 25 тыс. афганских беженцев Европа 16:53
«Клуб предпринимателей» провел собрание бизнесменов Экономика 16:49
Турецкий порт Botaş перевалил свыше 10 млн тонн грузов Турция 16:45
Порты Турции перевалили свыше 2 млн тонн грузов из Португалии Турция 16:44
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях Политика 16:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:38
Азербайджан за 10 месяцев экспортировал в Австрию более 80 тыс. тонн нефти Экономика 16:38
В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 946 человек Общество 16:36
Азербайджанский Unibank о возможном преобразовании в цифровой банк Экономика 16:36
В Азербайджане устанавливаются случаи исключения медиа-субъектов из реестра Общество 16:26
Туркменский госконцерн закупит буровое оборудование Тендеры 16:22
Численность наемных работников в Азербайджане превысила 1,7 млн человек Экономика 16:14
Объявлен размер первоначальных инвестиций в Агдамский промпарк Экономика 16:12
В Азербайджане налоговые поступления в госбюджет по ненефтяному сектору выросли почти на 15% Финансы 16:08
Джазовый квартет Шаина Новрасли выступил на Expo Dubai 2020, который длится 182 дня (ФОТО/ВИДЕО) Культура 16:08
Германия намерена расширить деловое сотрудничество с Грузией Грузия 16:07
Турецкий порт Бандырма принял более 800 судов Турция 16:06
Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры из Нидерландов в Британию Европа 15:59
К разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15:59
В Азербайджане устанавливается порядок опровержения, ответа и правки в онлайн-медиа Общество 15:51
Армения признала потери в результате собственной провокации на кяльбаджарском направлении Политика 15:49
Турецкий порт Гемлик перевалил более 11 млн тонн грузов Турция 15:49
Сумгайытский химический промпарк увеличил экспорт продукции на 110% Экономика 15:43
У штамма "омикрон", как и у "дельты" и "дельты+", высокая заражаемость - азербайджанский инфекционист Общество 15:42
Названа цель подготовки в Азербайджане нового законопроекта "О медиа" Общество 15:38
Илон Маск продал акции Tesla на сумму $963 млн США 15:31
От мин очищено 74 га земель для Агдамского промпарка Бизнес 15:24
ВТБ (Азербайджан) о стратегии развития банка до конца 2022 года Экономика 15:24
Пятеро резидентов Агдамского индустриального парка представили бизнес-планы Бизнес 15:14
В Азербайджане определяются условия, при которых распространение информации не допускается Общество 15:08
Зия Шихлинский снял фильм о событиях, предшествующих распаду СССР Социум 15:07
В Азербайджане определяются задачи государства в сфере медиа Общество 15:04
Турецкий порт Гемлик принял около 3 тыс. судов Турция 15:00
Изучаются возможности использования ВИЭ в Сумгайытском химическом промпарке Бизнес 14:57
Mastercard расширяет и усиливает присутствие в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке ИКТ 14:53
Багдад Амреев поблагодарил президента Туркменистана за вклад в проведение тюркского саммита Туркменистан 14:52
В Азербайджане устанавливается порядок распространения секретной аудио- и визуальной информации Общество 14:51
Генсек ОЭС поздравил Президента Туркменистан с Днем образования организации Туркменистан 14:48
Новый законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 14:45
Россия поставила почти 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию Европа 14:44
В Азербайджане определяются требования по аудиовизуальному вещанию в дни всенародной скорби и траура Общество 14:40
Обнародованы основные принципы свободы медиа в Азербайджане Общество 14:39
SOCAR увеличивает свою долю в проектах «Шах Дениз» и Южно-Кавказского газопровода Энергетика 14:34
Заур Дарабзаде рассказал о правилах размещения зрителей в кинотеатрах (ВИДЕО) Социум 14:27
Приобретаемая ЛУКОЙЛом доля PETRONAS в "Шах Дениз" снижается с 15,5% до 9,99% Энергетика 14:21
В Нидерландах выпущена марка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО) Социум 14:19
В Азербайджане определены требования к информации, публикуемой в медиа Общество 14:13
Казахстан нарастил импорт моторного топлива Энергетика 14:05
Обсуждается вопрос открытия логистического центра в Сумгайытском химическом промышленном парке Бизнес 14:02
В Азербайджане поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию выросли на 8% Финансы 14:00
Пресечена очередная провокация Армении на кяльбаджарском направлении - минобороны Азербайджана Политика 13:58
Молодежь в Азербайджане активно участвует в разработке стартап-проектов в аграрном секторе Бизнес 13:55
Азербайджан в ноябре почти полностью обеспечил свою кибербезопасность ИКТ 13:51
В Азербайджане оборот через кассовые аппараты нового поколения превысил 13 млрд манатов Финансы 13:50
В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6% Экономика 13:46
Грузия начнет внедрение цифровизации в секторе морских портов Грузия 13:44
Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС - Назарбаев (ВИДЕО) Политика 13:40
В Азербайджане IT-компаниям могут предоставить налоговые льготы - депутат ИКТ 13:34
В Азербайджане более 25 тыс. человек носят в кармане журналистское удостоверение - Афлатун Амашев Общество 13:34
Порты Турции перевалили более 14 млн тонн грузов из Израиля Турция 13:33
Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере мугамного искусства Культура 13:29
Порты Турции перевалили более 6,5 млн тонн грузов из Нидерландов Турция 13:29
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновил прямые рейсы в Баку Транспорт 13:28
За первую декаду декабря на освобожденных территориях обезврежены 342 мины – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:22
Военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана скончался от сердечного приступа Происшествия 13:20
В Aшхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой дню Нейтралитета Туркменистана Туркменистан 13:08
В Иордании зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом Арабские страны 13:07
Порты Турции перевалили более 13 млн тонн грузов из Испании Турция 13:07
В России за сутки выявили 30 873 заразившихся коронавирусом Россия 12:53
В Азербайджане определяется порядок распространения информации из зарубежных источников Общество 12:51
В Азербайджане лицам с журналистским удостоверением предложено предоставить ряд преимуществ Общество 12:43
В Азербайджане устанавливается порядок деятельности субъектов медиа в период военного и чрезвычайного положения Политика 12:32
Новак считает, что сделка ОПЕК+ позволила вернуть инвестиции и доверие к нефтяной отрасли Россия 12:20
В Азербайджане определяется порядок работы представителей зарубежных медиа Общество 12:18
В Азербайджане определены категории лиц, которые не могут быть учредителями субъектов медиа Общество 12:11
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса Другие страны 12:10
Все новости