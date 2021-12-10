Необходимо решить все проблемы региона своими усилиями - важность формата "3+3"

БАКУ / Trend / - Сегодня в Москве проходит первое заседание платформы сотрудничества "3+3", посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Платформа по инициативе Президентов Азербайджана и Турции рассматривается как наиболее перспективный формат обсуждения вопросов региона и принятия итоговых решений. Безрезультатные переговоры в формате Минской группы за почти 30 лет конфликта были показателем того, что в политической повестке стран, не входящих в регион, в том числе США и Франции, решение карабахского конфликта стояло на последнем месте. Однако эксперты считают, что процессы, происходящие в регионе, и новые реалии свидетельствуют о том, что регион и его соседние страны находятся в центре внимания, и этот формат может дать эффективный результат в обсуждении вопросов. Хотя Грузия отказалась от участия, формат "3+3" может стать эффективной платформой для обсуждения и решения многих проблем между Тбилиси и Москвой, в том числе вопросов реинтеграции Абхазии и Цхинвали.

Как сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов, формат "3+3" имеет перспективное будущее.

"Первые комментарии в этом направлении были высказаны на Параде Победы. С такой инициативой выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Следует отметить, что наряду со странами региона, данный формат рассматривается также в контексте интересов Турции, Ирана и России. Грузия отказалась от участия. Хотя на переговорах между Эрдоганом и премьер- министром Грузии было отмечено положительное отношение Гарибашвили к данному вопросу. Затем министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил об отказе от участия в любой региональной платформе совместно с Россией", - отметил эксперт.

По его словам, платформа "3+3" является интересным подходом для сторонних наблюдателей.

"В данный момент на евразийском пространстве идет процесс диверсификации транспортных грузоперевозок. Данный проект рассматривается как продолжение концепции "Один пояс - один путь". Вопросы с Ираном уже решены. В рамках ОЭС в Ашхабаде подписано соглашение Туркменистан - Иран - Азербайджан. Вопрос транспортировки туркменского газа через Иран в Азербайджан, а в будущем и его экспорт по другим маршрутам стоит на повестке дня. Важность "3+3" возрастает в данном контексте", - отметил Гусейнов.

Политолог также заявил, что, как и в период конфликта, идет процесс возрождения Минской группы, направленной на вмешательство в вопросы.

"Встречи, состоявшиеся с участием глав МИД в Нью-Йорке и Париже также являются неотъемлемой частью этого. Однако планируемая встреча в Стокгольме не состоялась, в последнем призыве ОБСЕ указано, что стороны должны проводить встречи по мандату Минской группы. Любые другие подходы носят деструктивный характер и замедляют принятие важных шагов", - заявил Гусейнов.

Политолог Эльхан Шахиноглу также прокомментировал данный вопрос. По словам эксперта, при реализации данной платформы в регионе будут подняты вопросы стабильности, развития, участия в совместных проектах.

"Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и Турции. Так как у нее все еще есть территориальные претензии к обоим государствам. Турция выдвигает вопрос сотрудничества и партнерства. Однако возможно ли участие в совместных проектах, если Армения не откажется от территориальных претензий?! Может начаться диалог. Однако для полноценной деятельности платформы Армении необходимо предпринять определенные шаги. Армения не предпринимает никаких шагов, не выражает отношения ни к открытию коридора, ни к определению границ, ни к мирному соглашению. Учитывая все это, очевидно, что платформа пятерки и шестерки не сможет полностью реализоваться", - сказал Шахиноглу.

Политолог отметил важность Зангезурского коридора для развития региона. Однако он отметил, что работы по открытию коридора идут медленно.

"Уже год на повестке дня стоит вопрос об открытии Зангезурского коридора, однако Армения не заинтересована в данном вопросе. Там должны быть пограничные и таможенные службы. Я всегда отмечаю, что если Армения не позволяет открыть Зангезурский коридор, то мы должны будем сформировать пограничную и таможенную службу в Лачинском коридоре. К сожалению, даже после сочинского соглашения нет серьезного прогресса. В заявлении отмечалась необходимость ускорения процесса открытия, начала переговоров по определению границ. К сожалению, хотя Россия пока имеет возможности, она не оказывает никакого влияния на Армению в данном направлении", - добавил Шахиноглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)