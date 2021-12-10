Новый законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - Новый законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend.
Сегодня он обсуждался на совместном заседании двух парламентских комитетов - по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.
В обсуждениях участвовали главы парламентских комитетов, руководители медиаструктур и другие лица. В выступлениях участники заседания выдвинули предложения и высказали свои мнения. После обсуждений законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания парламента Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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