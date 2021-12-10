Армения признала потери в результате собственной провокации на кяльбаджарском направлении
БАКУ /Trend/ - Армения признала потери в результате провокации, совершенной армянскими ВС на кяльбаджарском направлении, передает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.
По сообщениям, у армянской стороны есть одна жертва, еще несколько военнослужащих ранены.
Отметим, что 10 декабря подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку обстрела позиций азербайджанской армии, дислоцированных на территории Кяльбаджарского района.
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